https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы

Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы и запреты

Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы

Приблизительно один раз месяц мы становимся свидетелями полнолуния - астрономического явления, когда диск спутника нашей планеты полностью освещен и кажется... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:48:00+03:00

2025-02-05T17:48:00+03:00

2025-02-05T17:49:00+03:00

луна

земля

полнолуние

космос

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Приблизительно один раз месяц мы становимся свидетелями полнолуния - астрономического явления, когда диск спутника нашей планеты полностью освещен и кажется правильным кругом. Что это такое, сколько дней длится полная Луна, что значит для здоровья людей и животных, все периоды полнолуния в 2025 году - в материале РИА НовостиПолнолуниеПолнолуние - астрономическое явление, когда Луна находится ровно напротив Солнца. Это пик лунного цикла, который длится около 29,5 дней. В этот момент Луна видна как яркий круг, а ее поверхность кажется залитой серебристым светом. Иногда полнолуние сопровождается дополнительными эффектами, например, “суперлунием”, когда она находится вблизи перигея (ближайшей точки к Земле), или лунным затмением. В 2025 году ожидается 12 полнолуний, включая три суперлуния и две “кровавых луны”.Кровавая луна - неофициальное название лунного затмения, когда небесное тело полностью находится в тени Земли и приобретает красноватый или оранжевый оттенок. Это явление происходит из-за особенностей преломления солнечного света в атмосфере Земли. Даже в тени нашей планеты ее спутник освещается солнечными лучами, которые проходят через земную атмосферу. Коротковолновые лучи (синие, фиолетовые) рассеиваются, а длинноволновые (красные, оранжевые) достигают поверхности Луны, окрашивая её в характерный цвет.Что такое полнолуниеВсего существует восемь лунных фаз (четыре основных и четыре дополнительных).К основным относятся:Дополнительные:Основные фазы сменяют друг друга через 7,4 дня. Полнолуние - самая яркая из них, диск небесного тела полностью освещен, это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а Луна располагается в точке своей орбиты, противоположной Солнцу (угол между Солнцем, Землей и Луной близок к 180°).Календарь полнолуний на 2025 годДаты могут незначительно варьироваться в зависимости от часового пояса. Разные народы давали явлению свои названия, в зависимости от того, что происходит в этот момент в природе. Например, в Европе и Америке полнолуния называли:● 14 января - Волчья Луна (именно в это время чаще всего слышали голодный вой волков).время: 01:27 мсксозвездие: Близнецы● 12 февраля - Снежная Луна (начинаются самые сильные снегопады).время: 16:53 мсксозвездие: Лев● 14 марта - Червячная Луна (появление первых дождевых червей).время: 09:55 мсксозвездие: Лев● 13 апреля - Розовая Луна (в честь шиловидного флокса, который расцветал в апреле).время: 03:22 мсксозвездие: Дева● 12 мая - Цветочная Луна (активное цветение растений).время: 19:56 мсксозвездие: Весы● 11 июня - Клубничная Луна (индейцы собирали первый урожай этой сочной ягоды).время: 10:44 мсксозвездие: Змееносец● 10 июля - Оленья Луна (у молодых оленей вырастают рога).время: 23:37 мсксозвездие: Стрелец● 9 августа - Осетровая Луна (водоемы наполняются рыбой).время: 10:55 мсксозвездие: Козерог● 7 сентября - Кукурузная Луна (в Северной Америке традиционно созревает кукуруза).время: 21:09 мсксозвездие: Водолей● 7 октября - Урожайная Луна (первое суперлуние в 2025 году, спутник нашей планеты настолько хорошо освещает Землю, что урожай можно собирать даже ночью).время: 06:48 мсксозвездие: Рыбы● 5 ноября - Охотничья (Бобровая) Луна (период активной охоты на бобров).время: 16:19 мсксозвездие: Овен● 5 декабря - Холодная Луна (в северном полушарии наступают самые холодные и длинные ночи).время: 02:14 мсксозвездие: ТелецКак наблюдать полнолуниеДля того, чтобы увидеть полную Луну во всей красе, важно выбрать место вдали от городских огней - идеальны парки, горы или берег водоема. Спутник наиболее ярким становится сразу после восхода (около 18-20 часов). Можно взять с собой бинокль или телескоп для того, чтобы рассмотреть кратеры. Если хочется запечатлеть Луну на атмосферном фото, стоит использовать штатив и длинную выдержку. И конечно же, чистое небо обязательно, так как облака скрывают детали.Влияние полнолуния на природу и человекаВ природе в этот момент усиливаются приливы из-за гравитации земного спутника. Есть определенные исследования, говорящие о том, что фазы Луны влияют на пчел, рыб, некоторых птиц и амфибий. Существует мнение, что изменение яркости диска ночью регулирует уровень мелатонина (гормона мозга, отвечающего за циркадные ритмы). В полнолуние он вырабатывается в большем количестве, поэтому меняется активность живых существ. По народным поверьям, в этот момент растения накапливают больше влаги.Что касается человека, то некоторые люди отмечают ухудшение сна. Часто полнолуние связывают с возникновение тревожности, лунатизмом или обострением хронических болезней, но для этого нет научных доказательств.Что можно делать в полнолуниеВремя полной Луны как нельзя более подходит для:Что нельзя делать в полнолуниеНародные приметы гласят, что в полнолуние не стоит утруждать себя физической активностью, начинать новые дела, затевать уборку (она будет хаотичной, а результаты непредсказуемыми), пересаживать растения (делать это лучше во время растущей Луны).Мнение экспертаПолнолуние - время магии и науки, мифов и фактов. Наблюдайте за ним, используйте его энергию для творчества и рефлексии, но помните, что главное - ваше внутреннее состояние, а не фазы Луны.

https://ria.ru/20250131/polnolunie-1996703416.html

https://ria.ru/20250115/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20240917/nauka-1973250461.html

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луна, земля, полнолуние, космос