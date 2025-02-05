https://ria.ru/20250205/podzhog-1997429582.html
В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение
В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение - РИА Новости, 05.02.2025
В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение
Правоохранители задержали жителя пермского Кунгура, который пытался поджечь двери двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных после того, как... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:12:00+03:00
2025-02-05T08:12:00+03:00
2025-02-05T08:12:00+03:00
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УФА, 5 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя пермского Кунгура, который пытался поджечь двери двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных после того, как мошенники выманили у него 60 тысяч рублей, сообщает краевая полиция в своем Telegram-канале. В местных пабликах в соцсетях сообщили, что мужчина сначала облил горючей жидкостью дверь отделения почты и поджёг, но огонь не распространился. Чуть позже тот же человек поджег отделение банка, возгорание потушил охранник. "Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 тысяч неустановленным лицам", - сообщает полиция края. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное уничтожение или порча имущества), подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, кунгур, россия, пермский край
Происшествия, Кунгур, Россия, Пермский край
В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение
Житель Кунгура попытался поджечь двери почты и банка за вознаграждение
УФА, 5 фев - РИА Новости.
Правоохранители задержали жителя пермского Кунгура, который пытался поджечь двери двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных после того, как мошенники выманили у него 60 тысяч рублей, сообщает краевая полиция в своем Telegram-канале
.
В местных пабликах в соцсетях сообщили, что мужчина сначала облил горючей жидкостью дверь отделения почты и поджёг, но огонь не распространился. Чуть позже тот же человек поджег отделение банка, возгорание потушил охранник.
"Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 тысяч неустановленным лицам", - сообщает полиция края.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное уничтожение или порча имущества), подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.