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В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов
В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов - РИА Новости, 05.02.2025
В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов
Водитель "Газели" задавил двух пешеходов в городском округе Подольск, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:05:00+03:00
2025-02-05T11:05:00+03:00
2025-02-05T11:29:00+03:00
происшествия
авто
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Водитель "Газели" задавил двух пешеходов в городском округе Подольск, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. "Сегодня в 04.05 на 52-м километре Старосимферопольского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Газель", совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина и женщина скончались на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Подольск, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов
В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов, они не выжили