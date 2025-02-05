https://ria.ru/20250205/podolsk-1997457810.html

В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов

В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов - РИА Новости, 05.02.2025

В Подольске водитель "Газели" наехал на двух пешеходов

Водитель "Газели" задавил двух пешеходов в городском округе Подольск, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:05:00+03:00

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происшествия

авто

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московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Водитель "Газели" задавил двух пешеходов в городском округе Подольск, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. "Сегодня в 04.05 на 52-м километре Старосимферопольского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Газель", совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина и женщина скончались на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240924/avto-1974510088.html

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происшествия, авто, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)