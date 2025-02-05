https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618466.html
Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата
Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата - РИА Новости, 05.02.2025
Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата
Украинцам лучше использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК - так на Украине называют... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:42:00+03:00
2025-02-05T22:42:00+03:00
2025-02-05T22:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинцам лучше использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК - так на Украине называют военкоматы) или уезжать из страны, заявил РИА Новости пленный боец ВСУ Сергей Мищевский. Украинский десантник попал в плен в конце 2022 года. Интервью агентству он дал в начале февраля 2025 года. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказали РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных был и Мищевский. "Я думаю, лучше скрываться какими-то возможностями. Если есть возможность - уехать. Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо. Просто жил одной жизнью, а тут в один прекрасный момент тебя отправляют непонятно куда, непонятно зачем, а процент, что ты выживешь, очень мал. В основном это "двухсотые", даже не "трехсотые", - сказал он. Боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года. При этом обучение его длилось всего неделю, после чего он, побыв пару дней в Курахово, отправился в Красногоровку в ДНР в составе 79-й бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен.
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата
Обменянный пленный ВСУ Мищевский призвал украинцев скрываться от военкомата