https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618466.html

Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата - РИА Новости, 05.02.2025

Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

Украинцам лучше использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК - так на Украине называют... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:42:00+03:00

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2025-02-05T22:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинцам лучше использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК - так на Украине называют военкоматы) или уезжать из страны, заявил РИА Новости пленный боец ВСУ Сергей Мищевский. Украинский десантник попал в плен в конце 2022 года. Интервью агентству он дал в начале февраля 2025 года. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказали РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных был и Мищевский. "Я думаю, лучше скрываться какими-то возможностями. Если есть возможность - уехать. Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо. Просто жил одной жизнью, а тут в один прекрасный момент тебя отправляют непонятно куда, непонятно зачем, а процент, что ты выживешь, очень мал. В основном это "двухсотые", даже не "трехсотые", - сказал он. Боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года. При этом обучение его длилось всего неделю, после чего он, побыв пару дней в Курахово, отправился в Красногоровку в ДНР в составе 79-й бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен.

https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html

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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена Возвращение российских военнослужащих из украинского плена 2025-02-05T22:42 true PT0M42S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф