https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618312.html
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения - РИА Новости, 05.02.2025
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения
Обменянный пленный боец ВСУ Сергей Мищевский рассказал РИА Новости, что оказался в 2022 году в боях под Красногоровкой в ДНР всего после недели обучения. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:40:00+03:00
2025-02-05T22:40:00+03:00
2025-02-05T22:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Обменянный пленный боец ВСУ Сергей Мищевский рассказал РИА Новости, что оказался в 2022 году в боях под Красногоровкой в ДНР всего после недели обучения. Мищевский попал в плен в конце 2022 года. Интервью агентству он дал в начале февраля 2025 года. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказали РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных был и Мищевский. По словам бойца, его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года и сразу отправили на базу 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве. При этом обучение его длилось всего неделю, и во время него мобилизованных просто кормили три раза в день, их не учили ни стрелять, ни бросать гранаты. "После мобилизации мы пробыли неделю, может быть, пять дней в Николаеве. Мы сидели там эти дни (в Николаеве - ред.), три раза в день кормили, и все сидим. А оттуда забрали в Донецкую область, в Курахово. Там пробыли дней пять и сразу в Красногоровку. Объяснили, где наши окопы, блиндаж, сказали окапываться... Особо, чтобы стреляли там, гранаты кидали, у нас такого не было", - рассказал он. В Красногоровку, по его словам, он отправился в составе 79-й бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен. "(Воином - ред.) я не стал", - сказал он, отвечая на вопрос о качестве своей подготовки, после которой он оказался в бою.
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения
Пленный ВСУ Мищевский рассказал, что оказался в бою в ДНР после недели обучения