Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618312.html
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения - РИА Новости, 05.02.2025
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения
Обменянный пленный боец ВСУ Сергей Мищевский рассказал РИА Новости, что оказался в 2022 году в боях под Красногоровкой в ДНР всего после недели обучения. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:40:00+03:00
2025-02-05T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Обменянный пленный боец ВСУ Сергей Мищевский рассказал РИА Новости, что оказался в 2022 году в боях под Красногоровкой в ДНР всего после недели обучения. Мищевский попал в плен в конце 2022 года. Интервью агентству он дал в начале февраля 2025 года. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказали РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных был и Мищевский. По словам бойца, его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года и сразу отправили на базу 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве. При этом обучение его длилось всего неделю, и во время него мобилизованных просто кормили три раза в день, их не учили ни стрелять, ни бросать гранаты. "После мобилизации мы пробыли неделю, может быть, пять дней в Николаеве. Мы сидели там эти дни (в Николаеве - ред.), три раза в день кормили, и все сидим. А оттуда забрали в Донецкую область, в Курахово. Там пробыли дней пять и сразу в Красногоровку. Объяснили, где наши окопы, блиндаж, сказали окапываться... Особо, чтобы стреляли там, гранаты кидали, у нас такого не было", - рассказал он. В Красногоровку, по его словам, он отправился в составе 79-й бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен. "(Воином - ред.) я не стал", - сказал он, отвечая на вопрос о качестве своей подготовки, после которой он оказался в бою.
https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
2025-02-05T22:40
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ рассказал, что оказался в бою после недели обучения

Пленный ВСУ Мищевский рассказал, что оказался в бою в ДНР после недели обучения

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Обменянный пленный боец ВСУ Сергей Мищевский рассказал РИА Новости, что оказался в 2022 году в боях под Красногоровкой в ДНР всего после недели обучения.
Мищевский попал в плен в конце 2022 года. Интервью агентству он дал в начале февраля 2025 года. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказали РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных был и Мищевский.
По словам бойца, его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года и сразу отправили на базу 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве. При этом обучение его длилось всего неделю, и во время него мобилизованных просто кормили три раза в день, их не учили ни стрелять, ни бросать гранаты.
"После мобилизации мы пробыли неделю, может быть, пять дней в Николаеве. Мы сидели там эти дни (в Николаеве - ред.), три раза в день кормили, и все сидим. А оттуда забрали в Донецкую область, в Курахово. Там пробыли дней пять и сразу в Красногоровку. Объяснили, где наши окопы, блиндаж, сказали окапываться... Особо, чтобы стреляли там, гранаты кидали, у нас такого не было", - рассказал он.
В Красногоровку, по его словам, он отправился в составе 79-й бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен.
"(Воином - ред.) я не стал", - сказал он, отвечая на вопрос о качестве своей подготовки, после которой он оказался в бою.
Пленные солдаты ВСУ из видео Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала