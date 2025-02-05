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Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его - РИА Новости, 05.02.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его
Украинский военнослужащий Василий Павлюкович рассказал, как ВСУ с помощью дрона пытались ликвидировать его с сослуживцами, решившими сдаться в плен в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:44:00+03:00
2025-02-05T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Василий Павлюкович рассказал, как ВСУ с помощью дрона пытались ликвидировать его с сослуживцами, решившими сдаться в плен в приграничном районе Курской области. "Когда мы несли "трехсотого", на нас пикировал беспилотник, судя по всему украинский, нас пытались ликвидировать", - сказал Павлюкович. Он также рассказал, что был принудительно мобилизован. Пленный признался, что во взводе, в котором он состоял в "учебке", насильно заставили служить почти всех - лишь один среди них был добровольцем, но и тот демобилизовался после обучения. По словам Павлюковича, во время боевых действий его подразделению пришла команда на эвакуацию, однако из-за обстрела они спрятались в блиндаж, как велит инструкция. В этот момент другие украинские военнослужащие покинули две соседние позиции, а Павлюкович с сослуживцами остались там, где и были. "Наша рация не была прошита и не коммуницировала с другими рациями", - отметил он. После этого военнослужащие сдались в плен бойцам группировки войск "Север".
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его

Пленный Павлюкович рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его с сослуживцами

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Василий Павлюкович рассказал, как ВСУ с помощью дрона пытались ликвидировать его с сослуживцами, решившими сдаться в плен в приграничном районе Курской области.
"Когда мы несли "трехсотого", на нас пикировал беспилотник, судя по всему украинский, нас пытались ликвидировать", - сказал Павлюкович.
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Он также рассказал, что был принудительно мобилизован. Пленный признался, что во взводе, в котором он состоял в "учебке", насильно заставили служить почти всех - лишь один среди них был добровольцем, но и тот демобилизовался после обучения.
По словам Павлюковича, во время боевых действий его подразделению пришла команда на эвакуацию, однако из-за обстрела они спрятались в блиндаж, как велит инструкция. В этот момент другие украинские военнослужащие покинули две соседние позиции, а Павлюкович с сослуживцами остались там, где и были.
"Наша рация не была прошита и не коммуницировала с другими рациями", - отметил он.
После этого военнослужащие сдались в плен бойцам группировки войск "Север".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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