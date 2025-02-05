https://ria.ru/20250205/plennyj-1997432891.html

Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его

Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его - РИА Новости, 05.02.2025

Пленный рассказал, как ВСУ пытались ликвидировать его

Украинский военнослужащий Василий Павлюкович рассказал, как ВСУ с помощью дрона пытались ликвидировать его с сослуживцами, решившими сдаться в плен в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:44:00+03:00

2025-02-05T08:44:00+03:00

2025-02-05T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Василий Павлюкович рассказал, как ВСУ с помощью дрона пытались ликвидировать его с сослуживцами, решившими сдаться в плен в приграничном районе Курской области. "Когда мы несли "трехсотого", на нас пикировал беспилотник, судя по всему украинский, нас пытались ликвидировать", - сказал Павлюкович. Он также рассказал, что был принудительно мобилизован. Пленный признался, что во взводе, в котором он состоял в "учебке", насильно заставили служить почти всех - лишь один среди них был добровольцем, но и тот демобилизовался после обучения. По словам Павлюковича, во время боевых действий его подразделению пришла команда на эвакуацию, однако из-за обстрела они спрятались в блиндаж, как велит инструкция. В этот момент другие украинские военнослужащие покинули две соседние позиции, а Павлюкович с сослуживцами остались там, где и были. "Наша рация не была прошита и не коммуницировала с другими рациями", - отметил он. После этого военнослужащие сдались в плен бойцам группировки войск "Север".

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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курская область, вооруженные силы украины