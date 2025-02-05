https://ria.ru/20250205/plennye-1997555300.html

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости, 05.02.2025

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "150 на 150", говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:45:00+03:00

2025-02-05T16:45:00+03:00

2025-02-05T18:49:00+03:00

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "150 на 150", говорится в сообщении Министерства обороны."Пятого февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они также получили возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.Отмечается, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда с украинской территории вернули 25 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

https://ria.ru/20250204/voennyj-1997240167.html

https://ria.ru/20250204/vsu-1997219203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белоруссия, украина