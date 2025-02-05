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Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 05.02.2025 (обновлено: 18:49 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/plennye-1997555300.html
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости, 05.02.2025
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "150 на 150", говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:45:00+03:00
2025-02-05T18:49:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
белоруссия
украина
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "150 на 150", говорится в сообщении Министерства обороны."Пятого февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они также получили возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.Отмечается, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда с украинской территории вернули 25 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20250204/voennyj-1997240167.html
https://ria.ru/20250204/vsu-1997219203.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белоруссия, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белоруссия, Украина
Россия вернула из украинского плена 150 военных

Минобороны: Россия вернула из украинского плена 150 военных

© Минобороны РоссииВозвращение российских военнослужащих
Возвращение российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Минобороны России
Возвращение российских военнослужащих
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "150 на 150", говорится в сообщении Министерства обороны.
"Пятого февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.
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Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они также получили возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда с украинской территории вернули 25 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
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