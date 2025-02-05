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СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам - РИА Новости, 05.02.2025
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15:11 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/platezhi-1997529946.html
СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам
СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам - РИА Новости, 05.02.2025
СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам
СК РФ предлагает ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:11:00+03:00
2025-02-05T15:11:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
технологии
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ предлагает ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы полагаем, что целесообразно также установить уголовную ответственность за передачу третьим (подставным) лицам электронного средства платежа", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. Он напомнил, что СК ранее предложил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок её конфискации, признания вещественным доказательством и применения ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты при производстве следственных действий.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), технологии
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Технологии
СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам

СК призвал наказывать за передачу подставным лицам электронных стредств платежа

© Fotolia / thanatipЭлектронный платеж
Электронный платеж - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / thanatip
Электронный платеж. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ предлагает ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Мы полагаем, что целесообразно также установить уголовную ответственность за передачу третьим (подставным) лицам электронного средства платежа", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он напомнил, что СК ранее предложил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок её конфискации, признания вещественным доказательством и применения ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты при производстве следственных действий.
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