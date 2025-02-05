https://ria.ru/20250205/platezhi-1997529946.html

СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам

СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам - РИА Новости, 05.02.2025

СК предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам

СК РФ предлагает ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:11:00+03:00

2025-02-05T15:11:00+03:00

2025-02-05T15:11:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

технологии

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ предлагает ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Мы полагаем, что целесообразно также установить уголовную ответственность за передачу третьим (подставным) лицам электронного средства платежа", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. Он напомнил, что СК ранее предложил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок её конфискации, признания вещественным доказательством и применения ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты при производстве следственных действий.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), технологии