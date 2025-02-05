https://ria.ru/20250205/peskov-1997478205.html

Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств

Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств - РИА Новости, 05.02.2025

Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств

Контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:41:00+03:00

2025-02-05T12:41:00+03:00

2025-02-05T13:15:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

политика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997479348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8373bd5216e21a957d45eeb50ed162a6.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу", — отметил представитель Кремля.Так он прокомментировал высказывание президента Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с Россией и Украиной.Динамика хода спецоперации показывает, что заинтересованность в мирном диалоге должна исходить от Киева, добавил Песков."Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", — сказал пресс-секретарь президента.Комментируя слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией, представитель Кремля заявил, что она должна на чем-то основываться, а иначе это пустые слова.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250203/plan-1996944351.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков о контактах России и США ⚡️Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались, заявил Песков. 2025-02-05T12:41 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, политика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина, в мире