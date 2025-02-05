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Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств - РИА Новости, 05.02.2025
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12:41 05.02.2025 (обновлено: 13:15 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/peskov-1997478205.html
Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств
Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств - РИА Новости, 05.02.2025
Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств
Контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:41:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу", — отметил представитель Кремля.Так он прокомментировал высказывание президента Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с Россией и Украиной.Динамика хода спецоперации показывает, что заинтересованность в мирном диалоге должна исходить от Киева, добавил Песков."Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", — сказал пресс-секретарь президента.Комментируя слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией, представитель Кремля заявил, что она должна на чем-то основываться, а иначе это пустые слова.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
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Песков о контактах России и США
⚡️Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались, заявил Песков.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, политика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, украина, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, В мире
Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств

Песков: контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу", — отметил представитель Кремля.
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Так он прокомментировал высказывание президента Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с Россией и Украиной.
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"Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", — сказал пресс-секретарь президента.
Комментируя слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией, представитель Кремля заявил, что она должна на чем-то основываться, а иначе это пустые слова.
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Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
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СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампПолитикаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаВ мире
 
 
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