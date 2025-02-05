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Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2025
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12:39 05.02.2025 (обновлено: 12:45 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/peskov-1997478102.html
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2025
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку
Позиция РФ по ближневосточному урегулированию известна, оно может состояться на двугосударственной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:39:00+03:00
2025-02-05T12:45:00+03:00
россия
ближний восток
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Позиция РФ по ближневосточному урегулированию известна, оно может состояться на двугосударственной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе, это тезис, который закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН... И мы исходим из него, мы также его поддерживаем и считаем, что это единственный возможный вариант", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html
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россия, ближний восток, дмитрий песков, оон, в мире
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, ООН, В мире
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку

Песков о Ближнем Востоке: Россия выступает за создание двух государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Позиция РФ по ближневосточному урегулированию известна, оно может состояться на двугосударственной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе, это тезис, который закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН... И мы исходим из него, мы также его поддерживаем и считаем, что это единственный возможный вариант", - сказал Песков журналистам.
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