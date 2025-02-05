https://ria.ru/20250205/peskov-1997478102.html
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2025
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку
Позиция РФ по ближневосточному урегулированию известна, оно может состояться на двугосударственной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:39:00+03:00
2025-02-05T12:39:00+03:00
2025-02-05T12:45:00+03:00
россия
ближний восток
дмитрий песков
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Позиция РФ по ближневосточному урегулированию известна, оно может состояться на двугосударственной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе, это тезис, который закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН... И мы исходим из него, мы также его поддерживаем и считаем, что это единственный возможный вариант", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, дмитрий песков, оон, в мире
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, ООН, В мире
Песков обозначил позицию России по Ближнему Востоку
Песков о Ближнем Востоке: Россия выступает за создание двух государств