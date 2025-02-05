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В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом - РИА Новости, 05.02.2025
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12:39 05.02.2025 (обновлено: 12:42 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/peskov-1997478010.html
В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского, заявил, что здесь не может и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:39:00+03:00
2025-02-05T12:42:00+03:00
дмитрий песков
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского, заявил, что здесь не может и не должно быть места эмоциям."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.Песков добавил, что анализ с российской стороны, который неоднократно был озвучен Путиным, говорит, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.
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дмитрий песков, россия, политика, владимир путин, владимир зеленский
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли президент Владимир Путин врагом Владимира Зеленского, заявил, что здесь не может и не должно быть места эмоциям.
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.
Песков добавил, что анализ с российской стороны, который неоднократно был озвучен Путиным, говорит, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.
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