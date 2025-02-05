https://ria.ru/20250205/peskov-1997477720.html

Киев должен быть заинтересован в переговорах, заявил Песков

Киев должен быть заинтересован в переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2025

Киев должен быть заинтересован в переговорах, заявил Песков

Динамика хода специальной военной операции говорит о том, что заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Динамика хода специальной военной операции говорит о том, что заинтересованность в переговорах должна исходить от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться Киевом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250205/peskov-1997478010.html

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киев, россия, дмитрий песков, в мире