https://ria.ru/20250205/peskov-1997477544.html
Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского
Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского - РИА Новости, 05.02.2025
Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского
Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности, но Россия сохраняет открытость для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:37:00+03:00
2025-02-05T12:37:00+03:00
2025-02-05T12:46:00+03:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности, но Россия сохраняет открытость для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом (Владимиром) Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского
Песков: Зеленский имеет проблемы с легитимностью, но РФ готова к переговорам