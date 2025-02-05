https://ria.ru/20250205/peskov-1997477544.html

Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского

Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского - РИА Новости, 05.02.2025

Песков заявил о проблемах легитимности Зеленского

Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности, но Россия сохраняет открытость для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:37:00+03:00

2025-02-05T12:46:00+03:00

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности, но Россия сохраняет открытость для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом (Владимиром) Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html

россия

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2025

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков