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Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле - РИА Новости, 05.02.2025
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12:36 05.02.2025 (обновлено: 12:37 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/peskov-1997477371.html
Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле
Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле - РИА Новости, 05.02.2025
Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле
Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:36:00+03:00
2025-02-05T12:37:00+03:00
политика
россия
курская область
владимир путин
дмитрий песков
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься делами Курской области, важнейшей области, которая переживает трудные времена, много вопросов, прежде всего с обеспечением людей. Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, и с ним именно по всем делам этого важного региона пойдет речь", - сказал Песков. Песков отметил, что с среду у Путина в Кремле запланирована вереница рабочих встреч, но они будут носить непубличных характер. "Такой график у президента, опять каких-то крупных публичных мероприятий не запланировано", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
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политика, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, александр хинштейн
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн
Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле

Песков: Путин в среду примет врио губернатора Курской области Хинштейна в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься делами Курской области, важнейшей области, которая переживает трудные времена, много вопросов, прежде всего с обеспечением людей. Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, и с ним именно по всем делам этого важного региона пойдет речь", - сказал Песков.
Песков отметил, что с среду у Путина в Кремле запланирована вереница рабочих встреч, но они будут носить непубличных характер.
"Такой график у президента, опять каких-то крупных публичных мероприятий не запланировано", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
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ПолитикаРоссияКурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Хинштейн
 
 
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