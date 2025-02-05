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В Перми 12 школ получили сообщения о минировании

В Перми 12 школ получили сообщения о минировании - РИА Новости, 05.02.2025

В Перми 12 школ получили сообщения о минировании

Двенадцать школ Перми получили анонимные сообщения о "минировании" зданий, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило министерство территориальной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:23:00+03:00

2025-02-05T11:23:00+03:00

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УФА, 5 фев - РИА Новости. Двенадцать школ Перми получили анонимные сообщения о "минировании" зданий, правоохранительные органы проводят проверку, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. "На электронные адреса образовательных учреждений учреждений СОШ № 136, СОШ № 81, СОШ № 91, СОШ № 109, СОШ № 146, МАОУ "Энергополис", МАОУ "Город дорог", СОШ № 101, МАОУ "Школа бизнеса", гимназии № 10, лицея № 1, СОШ № 76 поступили анонимные сообщение о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в СОШ № 76 проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет", - говорится в сообщении. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, добавили в ведомстве. "Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации и напоминает, что за распространение ложной информации о террористических угрозах, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность",- сообщает министерство. Единый телефон вызова служб экстренного реагирования - 112, с мобильного телефона вызов бесплатный.

https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html

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происшествия, пермский край, пермь, россия