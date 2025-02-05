https://ria.ru/20250205/peregovory-1997409864.html

Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным

Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине."Это единственный расклад, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей. Определенно, мы пойдем на такой шаг для встречи с этими четырьмя участниками (Россия, США, ЕС, Украина. — Прим. ред.)", — ответил Зеленский на вопрос о том, как он будет себя чувствовать за столом переговоров с Путиным.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.Президент напомнил, что Украине нужно найти способ отменить ранее подписанный главой киевского режима указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в обсуждениях, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

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