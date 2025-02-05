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В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля - РИА Новости, 05.02.2025
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09:33 05.02.2025 (обновлено: 14:26 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pensionery-1997439079.html
В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля - РИА Новости, 05.02.2025
В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:33:00+03:00
2025-02-05T14:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). &quot;Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля&quot;, — сказала она.А тем, кому деньги перечисляются на банковскую карту, выплаты начали уже с 1 февраля, добавила Стенякина.Депутат напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, узнать ее можно на сайте Социального фонда. Таким образом, до 25 февраля все они в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь, добавила Стенякина. С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3 процента в соответствии с прогнозом по инфляции. По данным Росстата, по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя и произвести выплаты в феврале.Это решение коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 24,9 тысячи рублей.Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, на дополнительную индексацию потребуется 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Социального фонда.
https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html
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общество, россия, владимир путин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

В Госдуме назвали сроки выплаты проиндексированной страховой пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
«

"Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля", — сказала она.

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А тем, кому деньги перечисляются на банковскую карту, выплаты начали уже с 1 февраля, добавила Стенякина.
Депутат напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, узнать ее можно на сайте Социального фонда. Таким образом, до 25 февраля все они в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь, добавила Стенякина.
С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3 процента в соответствии с прогнозом по инфляции. По данным Росстата, по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя и произвести выплаты в феврале.
Это решение коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 24,9 тысячи рублей.
Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, на дополнительную индексацию потребуется 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Социального фонда.
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