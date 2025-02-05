https://ria.ru/20250205/pensionery-1997439079.html

В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля - РИА Новости, 05.02.2025

В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:33:00+03:00

2025-02-05T09:33:00+03:00

2025-02-05T14:26:00+03:00

общество

россия

владимир путин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). "Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля", — сказала она.А тем, кому деньги перечисляются на банковскую карту, выплаты начали уже с 1 февраля, добавила Стенякина.Депутат напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, узнать ее можно на сайте Социального фонда. Таким образом, до 25 февраля все они в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь, добавила Стенякина. С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3 процента в соответствии с прогнозом по инфляции. По данным Росстата, по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя и произвести выплаты в феврале.Это решение коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 24,9 тысячи рублей.Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, на дополнительную индексацию потребуется 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Социального фонда.

https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html

https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, госдума рф, единая россия