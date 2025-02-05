https://ria.ru/20250205/pekhota-1997604955.html

Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"

Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская" - РИА Новости, 05.02.2025

Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота почетное наименование "Курская". РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:50:00+03:00

2025-02-05T19:50:00+03:00

2025-02-05T21:52:00+03:00

владимир путин

россия

курская область

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота почетное наименование "Курская"."Что касается просьбы морпехов-дальневосточников (о присвоении 155 бригаде морской пехоты наименования "Курская"- ред.), то, безусловно, если тем более от них исходит, безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для родины", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html

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Путин о российских подразделениях на курском направлении Так, по словам Путина, воюют российские подразделения на курском направлении. Президент России также поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская". 2025-02-05T19:50 true PT0M45S

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владимир путин, россия, курская область, александр хинштейн, общество