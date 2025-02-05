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Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская" - РИА Новости, 05.02.2025
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19:50 05.02.2025 (обновлено: 21:52 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pekhota-1997604955.html
Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"
Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская" - РИА Новости, 05.02.2025
Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота почетное наименование "Курская". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:50:00+03:00
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владимир путин
россия
курская область
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота почетное наименование "Курская"."Что касается просьбы морпехов-дальневосточников (о присвоении 155 бригаде морской пехоты наименования "Курская"- ред.), то, безусловно, если тем более от них исходит, безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для родины", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html
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Путин о российских подразделениях на курском направлении
Так, по словам Путина, воюют российские подразделения на курском направлении. Президент России также поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование "Курская".
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владимир путин, россия, курская область, александр хинштейн, общество
Владимир Путин, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Путин поддержал присвоение 155-й бригаде морпехов наименования "Курская"

Путин поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты название "Курская"

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота почетное наименование "Курская".
"Что касается просьбы морпехов-дальневосточников (о присвоении 155 бригаде морской пехоты наименования "Курская"- ред.), то, безусловно, если тем более от них исходит, безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для родины", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
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