https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html

Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа

Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа - РИА Новости, 05.02.2025

Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:27:00+03:00

2025-02-05T10:27:00+03:00

2025-02-05T11:00:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

атлантический совет

евросоюз

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ЕРЕВАН, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа."Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с нового и чистого листа", — заявил он, выступая в Атлантическом совете* в рамках рабочего визита в США.По его словам, Еревану и Баку удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы."Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать такие претензии в будущем", — отметил Пашинян.Армянский премьер назвал это краеугольным камнем будущего мира. Он добавил, что теперь необходима политическая воля для завершения переговоров и подписания проекта мирного договора.Пашинян заявил в конце января, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов документа. Несогласованными остаются вопросы, касающиеся отказа от присутствия на армяно-азербайджанской границе представителей третьих стран и обоюдного отзыва исков из международных судебных инстанций.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го Пашинян подчеркнул, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.* Признан нежелательной организацией в России.

https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html

https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498393.html

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азербайджан

ереван

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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, атлантический совет , евросоюз