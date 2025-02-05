Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа
Пашинян предложил Баку начать двусторонние отношения с чистого листа
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ЕРЕВАН, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа.
"Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с нового и чистого листа", — заявил он, выступая в Атлантическом совете* в рамках рабочего визита в США.
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По его словам, Еревану и Баку удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы.
"Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать такие претензии в будущем", — отметил Пашинян.
Армянский премьер назвал это краеугольным камнем будущего мира. Он добавил, что теперь необходима политическая воля для завершения переговоров и подписания проекта мирного договора.
Пашинян заявил в конце января, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов документа. Несогласованными остаются вопросы, касающиеся отказа от присутствия на армяно-азербайджанской границе представителей третьих стран и обоюдного отзыва исков из международных судебных инстанций.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го Пашинян подчеркнул, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
* Признан нежелательной организацией в России.