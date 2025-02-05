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Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа - РИА Новости, 05.02.2025
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10:27 05.02.2025 (обновлено: 11:00 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа - РИА Новости, 05.02.2025
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:27:00+03:00
2025-02-05T11:00:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
атлантический совет
евросоюз
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ЕРЕВАН, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа."Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с нового и чистого листа", — заявил он, выступая в Атлантическом совете* в рамках рабочего визита в США.По его словам, Еревану и Баку удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы."Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать такие претензии в будущем", — отметил Пашинян.Армянский премьер назвал это краеугольным камнем будущего мира. Он добавил, что теперь необходима политическая воля для завершения переговоров и подписания проекта мирного договора.Пашинян заявил в конце января, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов документа. Несогласованными остаются вопросы, касающиеся отказа от присутствия на армяно-азербайджанской границе представителей третьих стран и обоюдного отзыва исков из международных судебных инстанций.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го Пашинян подчеркнул, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.* Признан нежелательной организацией в России.
https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, атлантический совет , евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Атлантический совет , Евросоюз
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа

Пашинян предложил Баку начать двусторонние отношения с чистого листа

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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ЕРЕВАН, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа.
"Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с нового и чистого листа", — заявил он, выступая в Атлантическом совете* в рамках рабочего визита в США.
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По его словам, Еревану и Баку удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы.
"Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать такие претензии в будущем", — отметил Пашинян.
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Армянский премьер назвал это краеугольным камнем будущего мира. Он добавил, что теперь необходима политическая воля для завершения переговоров и подписания проекта мирного договора.
Пашинян заявил в конце января, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов документа. Несогласованными остаются вопросы, касающиеся отказа от присутствия на армяно-азербайджанской границе представителей третьих стран и обоюдного отзыва исков из международных судебных инстанций.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го Пашинян подчеркнул, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
* Признан нежелательной организацией в России.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянАтлантический советЕвросоюз
 
 
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