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Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025
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12:28 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева
Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025
Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева
Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей утверждает, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката Эльмана Пашаева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:28:00+03:00
2025-02-05T12:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
алексей блиновский
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей утверждает, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката Эльмана Пашаева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. Об этом стало известно во время оглашения в суде протокола очной ставки между Пашаевым и Блиновским. "Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге", - сказано в протоколе. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997474528.html
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, алексей блиновский, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева

Пашаев пооветовал Блиновскому пойти на СВО и обещал прекратить уголовное дело

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей утверждает, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката Эльмана Пашаева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Об этом стало известно во время оглашения в суде протокола очной ставки между Пашаевым и Блиновским.
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Появились подробности о новом эпизоде мошенничества в деле Пашаева
12:22
"Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге", - сказано в протоколе.
Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
13 ноября 2024, 11:33
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты
26 декабря 2024, 11:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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