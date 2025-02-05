https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева

Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025

Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева

Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей утверждает, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката Эльмана Пашаева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

алексей блиновский

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей утверждает, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката Эльмана Пашаева, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. Об этом стало известно во время оглашения в суде протокола очной ставки между Пашаевым и Блиновским. "Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге", - сказано в протоколе. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997474528.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, алексей блиновский, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)