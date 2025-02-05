https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475437.html

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского - РИА Новости, 05.02.2025

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского

Защита экс-адвоката Эльмана Пашаева настаивает, что он не обманул супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, а оказал ему услугу, передает корреспондент... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

происшествия

эльман пашаев

алексей блиновский

матросская тишина

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита экс-адвоката Эльмана Пашаева настаивает, что он не обманул супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, а оказал ему услугу, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Фактически Пашаев не обманул, где здесь обман. Он оказал услугу... услуга должна быть платная. Даже если бы он взял какую-то сумму, хотя он отрицает, что он ее брал, это не преступление", - сказал адвокат Николай Казаков. По его словам, Пашаев лишь разъяснил Блиновскому, что на СВО можно добиться прекращения дела, и помог ему устроиться в конструкторское бюро, где тот собирал беспилотники, для которых сам же закупал комплектующие. Он просил освободить его из СИЗО под домашний арест, ссылался на невиновность своего подзащитного, в действиях которого "нет ни обмана, ни злоупотребления, ни тем более признаков хищения". Он указывал и на его "храбрость, мужество и героизм". Сам Пашаев поблагодарил начальника спецблока "Матросской тишины" за созданные условия: "У меня тут все очень хорошо, у меня тут плохого нет". Следователь, в свою очередь, настаивал на том, что Пашаева нельзя выпускать из СИЗО, иначе тот может скрыться и продолжить преступную деятельность. Суд отклонил жалобу на продление ареста, Пашаев останется в изоляторе как минимум до 15 марта.

https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

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происшествия, эльман пашаев, алексей блиновский, матросская тишина