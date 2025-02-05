Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского
Защита Пашаева: он не обманул Блиновского, а оказал ему услугу
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита экс-адвоката Эльмана Пашаева настаивает, что он не обманул супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, а оказал ему услугу, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Фактически Пашаев не обманул, где здесь обман. Он оказал услугу... услуга должна быть платная. Даже если бы он взял какую-то сумму, хотя он отрицает, что он ее брал, это не преступление", - сказал адвокат Николай Казаков.
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По его словам, Пашаев лишь разъяснил Блиновскому, что на СВО можно добиться прекращения дела, и помог ему устроиться в конструкторское бюро, где тот собирал беспилотники, для которых сам же закупал комплектующие.
Он просил освободить его из СИЗО под домашний арест, ссылался на невиновность своего подзащитного, в действиях которого "нет ни обмана, ни злоупотребления, ни тем более признаков хищения". Он указывал и на его "храбрость, мужество и героизм".
Сам Пашаев поблагодарил начальника спецблока "Матросской тишины" за созданные условия: "У меня тут все очень хорошо, у меня тут плохого нет".
Следователь, в свою очередь, настаивал на том, что Пашаева нельзя выпускать из СИЗО, иначе тот может скрыться и продолжить преступную деятельность.
Суд отклонил жалобу на продление ареста, Пашаев останется в изоляторе как минимум до 15 марта.
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