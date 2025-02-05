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Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
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14:12 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/palestina-1997510336.html
Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы
Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы
Палестина против идеи президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:12:00+03:00
2025-02-05T14:12:00+03:00
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дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Палестина против идеи президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Мы против этого", - сказал он журналистам в рамках Ближневосточной конференции клуба "Валдай", отметив, что ряд мусульманских стран тоже выступили против таких планов. Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
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в мире, палестина, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Палестина выступила против идеи Трампа о переселениях из Газы

Посол Палестины Нофаль выступил против идеи Трампа о переселениях из Газы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Палестина против идеи президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Мы против этого", - сказал он журналистам в рамках Ближневосточной конференции клуба "Валдай", отметив, что ряд мусульманских стран тоже выступили против таких планов.
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
12:37
 
В миреПалестинаСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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