Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными
Палестинский политик Баргути: планы Трампа по Газе нереалистичны
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути считает нереалистичными планы президента США Дональда Трампа по Газе, американский политик вместо премии мира получит "титул военного преступника".
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
"Я думаю, что все были шокированы заявлением Дональда Трампа. Это как раз то, что мы обсуждали на сессии, потому что то, к чему призывает Трамп, - это этнические чистки, а этнические чистки - это военное преступление. Если Трамп рассчитывает на то, что ему присудят Нобелевскую премию мира, то вместо этого он получит титул военного преступника", - сказал Баргути.
По его словам, палестинцы и мусульманские страны никогда не согласятся на предложения президента США.
"Это совершенно нереалистичное предложение. Мы, палестинцы, никогда на согласимся на это и никогда не уйдем с нашей земли", - добавил Баргути в беседе с журналистами в рамках Ближневосточной конференции клуба "Валдай".
По мнению политика, Трамп не только прощупывает сектор Газа, но хочет заполучить нефтегазовые месторождения в анклаве.
"Нам нужна международная реакция на это. Но даже если мы позволим обсуждать подобные планы, это будет означать конец гуманитарного и международного права", - отметил Баргути.