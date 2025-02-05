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Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными - РИА Новости, 05.02.2025
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14:11 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/palestina-1997509896.html
Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными
Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными - РИА Новости, 05.02.2025
Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными
Председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути считает нереалистичными планы президента США Дональда Трампа по Газе, американский... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:11:00+03:00
2025-02-05T14:11:00+03:00
в мире
сша
израиль
западный берег реки иордан
дональд трамп
мустафа баргути
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути считает нереалистичными планы президента США Дональда Трампа по Газе, американский политик вместо премии мира получит "титул военного преступника". Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан. "Я думаю, что все были шокированы заявлением Дональда Трампа. Это как раз то, что мы обсуждали на сессии, потому что то, к чему призывает Трамп, - это этнические чистки, а этнические чистки - это военное преступление. Если Трамп рассчитывает на то, что ему присудят Нобелевскую премию мира, то вместо этого он получит титул военного преступника", - сказал Баргути. По его словам, палестинцы и мусульманские страны никогда не согласятся на предложения президента США. "Это совершенно нереалистичное предложение. Мы, палестинцы, никогда на согласимся на это и никогда не уйдем с нашей земли", - добавил Баргути в беседе с журналистами в рамках Ближневосточной конференции клуба "Валдай". По мнению политика, Трамп не только прощупывает сектор Газа, но хочет заполучить нефтегазовые месторождения в анклаве. "Нам нужна международная реакция на это. Но даже если мы позволим обсуждать подобные планы, это будет означать конец гуманитарного и международного права", - отметил Баргути.
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, дональд трамп, мустафа баргути, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп, Мустафа Баргути, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Политик назвал планы Трампа по Газе нереалистичными

Палестинский политик Баргути: планы Трампа по Газе нереалистичны

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути считает нереалистичными планы президента США Дональда Трампа по Газе, американский политик вместо премии мира получит "титул военного преступника".
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
"Я думаю, что все были шокированы заявлением Дональда Трампа. Это как раз то, что мы обсуждали на сессии, потому что то, к чему призывает Трамп, - это этнические чистки, а этнические чистки - это военное преступление. Если Трамп рассчитывает на то, что ему присудят Нобелевскую премию мира, то вместо этого он получит титул военного преступника", - сказал Баргути.
По его словам, палестинцы и мусульманские страны никогда не согласятся на предложения президента США.
"Это совершенно нереалистичное предложение. Мы, палестинцы, никогда на согласимся на это и никогда не уйдем с нашей земли", - добавил Баргути в беседе с журналистами в рамках Ближневосточной конференции клуба "Валдай".
По мнению политика, Трамп не только прощупывает сектор Газа, но хочет заполучить нефтегазовые месторождения в анклаве.
"Нам нужна международная реакция на это. Но даже если мы позволим обсуждать подобные планы, это будет означать конец гуманитарного и международного права", - отметил Баргути.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Палестинский фронт освобождения" раскритиковал слова Трампа о судьбе Газы
27 января, 21:03
 
В миреСШАИзраильЗападный берег реки ИорданДональд ТрампМустафа БаргутиОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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