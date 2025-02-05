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В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
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11:27 05.02.2025 (обновлено: 11:32 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/palestina-1997462636.html
В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы
В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы
Руководство Палестины осуждает призывы к изгнанию палестинцев с их родины, считая решение о создании двух государств гарантией безопасности, стабильности и мира РИА Новости, 05.02.2025
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в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Руководство Палестины осуждает призывы к изгнанию палестинцев с их родины, считая решение о создании двух государств гарантией безопасности, стабильности и мира в регионе, заявил в среду член центрального комитета палестинского движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх.Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет."Палестинское руководство подтверждает свою твердую позицию о том, что решение о создании двух государств в соответствии с международной легитимностью и международным правом является гарантией безопасности, стабильности и мира. Оно подтверждает свое неприятие всех призывов к изгнанию палестинского народа с его родины. Здесь мы родились, здесь мы жили и здесь мы останемся. Мы ценим позицию арабских государств, приверженных этим принципам", - написал эль-Шейх на своей странице в соцсети X.
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в мире, палестина, фатх, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, организация освобождения палестины
В мире, Палестина, ФАТХ, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Организация освобождения Палестины
В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы

Руководство Палестины осудили призывы Трампа к изгнанию палестинцев из Газы

© AP Photo / Nasser NasserВоенные автомобили у израильской тюрьмы Офер в ожидании освобождения палестинских заключенных
Военные автомобили у израильской тюрьмы Офер в ожидании освобождения палестинских заключенных - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
Военные автомобили у израильской тюрьмы Офер в ожидании освобождения палестинских заключенных
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Руководство Палестины осуждает призывы к изгнанию палестинцев с их родины, считая решение о создании двух государств гарантией безопасности, стабильности и мира в регионе, заявил в среду член центрального комитета палестинского движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет.
"Палестинское руководство подтверждает свою твердую позицию о том, что решение о создании двух государств в соответствии с международной легитимностью и международным правом является гарантией безопасности, стабильности и мира. Оно подтверждает свое неприятие всех призывов к изгнанию палестинского народа с его родины. Здесь мы родились, здесь мы жили и здесь мы останемся. Мы ценим позицию арабских государств, приверженных этим принципам", - написал эль-Шейх на своей странице в соцсети X.
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В миреПалестинаФАТХСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильОрганизация освобождения Палестины
 
 
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