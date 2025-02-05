https://ria.ru/20250205/palestina-1997462636.html

В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы

В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы - РИА Новости, 05.02.2025

В Палестине осудили призывы Трампа к изгнанию населения из Газы

Руководство Палестины осуждает призывы к изгнанию палестинцев с их родины, считая решение о создании двух государств гарантией безопасности, стабильности и мира РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Руководство Палестины осуждает призывы к изгнанию палестинцев с их родины, считая решение о создании двух государств гарантией безопасности, стабильности и мира в регионе, заявил в среду член центрального комитета палестинского движения ФАТХ и секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх.Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет."Палестинское руководство подтверждает свою твердую позицию о том, что решение о создании двух государств в соответствии с международной легитимностью и международным правом является гарантией безопасности, стабильности и мира. Оно подтверждает свое неприятие всех призывов к изгнанию палестинского народа с его родины. Здесь мы родились, здесь мы жили и здесь мы останемся. Мы ценим позицию арабских государств, приверженных этим принципам", - написал эль-Шейх на своей странице в соцсети X.

https://ria.ru/20250202/palestina-1996855648.html

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в мире, палестина, фатх, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, организация освобождения палестины