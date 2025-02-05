https://ria.ru/20250205/osvobozhdenie-1997264931.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Ярославле

Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Ярославле - РИА Новости, 05.02.2025

Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Ярославле

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на площадке... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:00:00+03:00

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освобождение. путь к победе

ярославская область

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президентский фонд культурных инициатив

наталья тюрина

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на площадке Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. События 1944–1945 годов отражены в рамках проекта через образы простых людей, особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Веры Даргель, проекты, посвященные 80-летию Великой Победы, имеют колоссальное значение для укрепления единства общества."Благодаря проектам, сохраняющим историческую память, у нашей молодежи есть возможность прикоснуться, хоть немного прочувствовать то, что смогли пережить их ровесники в "огневых сороковых" — меняется взгляд, приходит осознание истинных ценностей, гордость своей страной, своими великими предками. Выросли внуки, правнуки тех, кто насмерть стоял за каждую пядь русской земли. Но боль не утихает, она придает нам сил ценить и стоять за правду. Память о тех героях ведет в бой за правое дело, за будущее поколений уже нынешних защитников Отечества", — подчеркнула Даргель.Как сказал ректор Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, член общественной палаты Российской Федерации Михаил Груздев, на той страшной войне советские граждане отстояли не только независимость Родины, но и важнейшие человеческие ценности. Поэтому необходимо, чтобы новые поколения помнили о Великой Отечественной войне и знали, какой ценой была завоевана Великая Победа."Мы безусловно помним, как героически жил в военные годы Ярославский педагогический: не переставая учить учителей, стал бойцом и тружеником, работал, лечил, сражался ради мирного будущего. Победа всегда будет символом единства народа, прославления ценностей, которые нужно защищать, ради которых стоит жить. Именно учителя передают это знание новым поколениям, укрепляют его вечный смысл", — отметил Груздев.По словам организаторов, в основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мультимедийная фотовыставка носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые инструментами новых медиа."Уже с лета 1941 года, когда мужчины ушли на фронт, основная ответственность за сбор урожая и обеспечение Красной Армии хлебом и другим продовольствием в Ярославской области легла на плечи подростков. Именно юные ярославцы стали основой героического тыла, который фактически жил и работал на линии фронта. Это очень близко с теми событиями, что переживают сегодня студенты и школьники Белгородской и Курской областей, вернувшихся исторических территорий нашей страны. Поэтому так важно, что выставка фотодокументов Совинформбюро сегодня открывается именно в Ярославском педагогическом университете, где готовят лучших учителей — носителей культурного кода героического прошлого и будущего России", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

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освобождение. путь к победе, ярославская область, ярославль, президентский фонд культурных инициатив, наталья тюрина, общество, белоруссия