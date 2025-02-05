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В Северной Осетии закрыли на карантин некоторые школы и дестады
В Северной Осетии закрыли на карантин некоторые школы и дестады - РИА Новости, 05.02.2025
В Северной Осетии закрыли на карантин некоторые школы и дестады
Пять школ и 12 детских садов закрыли из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Северной Осетии, сообщает министр образования республики Элла Алибекова в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:19:00+03:00
2025-02-05T23:19:00+03:00
2025-02-05T23:19:00+03:00
республика северная осетия - алания
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 5 фев - РИА Новости. Пять школ и 12 детских садов закрыли из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Северной Осетии, сообщает министр образования республики Элла Алибекова в Telegram-канале. "На сегодняшний день, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ: закрыты 13 групп в детских садах и 12 детских садов; закрыты 5 школ и 23 класса в различных образовательных учреждениях", - написала Алибекова. Алибекова отметила, что министерство образования совместно с органами здравоохранения и Роспотребнадзором продолжает мониторинг ситуации.
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республика северная осетия - алания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Республика Северная Осетия - Алания, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Северной Осетии закрыли на карантин некоторые школы и дестады
В Северной Осетии закрыли на карантин пять школ и 12 детсадов из-за ОРВИ