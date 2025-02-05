https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997586972.html

Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания

Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания - РИА Новости, 05.02.2025

Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания

РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:10:00+03:00

2025-02-05T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о ратификации договора между двумя странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997585266.html

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россия, белоруссия, владимир путин, госдума рф, политика