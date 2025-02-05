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Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания - РИА Новости, 05.02.2025
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18:10 05.02.2025 (обновлено: 18:35 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997586972.html
Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания
Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания - РИА Новости, 05.02.2025
Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания
РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:10:00+03:00
2025-02-05T18:35:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о ратификации договора между двумя странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.
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россия, белоруссия, владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Ядерное оружие рассматривается Россией и Белоруссией как способ сдерживания

Ядерное оружие является для РФ и Белоруссии способом предотвращения конфликтов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РФ и Белоруссия рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания, следует из проекта о ратификации договора между двумя странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин.
"Стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Вчера, 18:06
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинГосдума РФПолитика
 
 
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