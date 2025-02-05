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Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны - РИА Новости, 05.02.2025
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17:12 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/opros-1997564590.html
Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны
Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны - РИА Новости, 05.02.2025
Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны
В Молдавии меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:12:00+03:00
2025-02-05T17:12:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. В Молдавии меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 33% молдаван (39,9% респондентов считал так в декабре). Недовольны избранным направлением оказались 61% молдаван (46,1% ранее). Не смогли ответить 6% респондентов. При этом 39% населения полагает, что в 2025 году общая ситуация в Молдавии будет хуже, чем годом раньше. На улучшение ситуации рассчитывают 28% респондентов, не верят в изменения 21% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос еще 12%. Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны

IMAS: менее 35% жителей Молдавии считают правильным направление движения страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. В Молдавии меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 33% молдаван (39,9% респондентов считал так в декабре).
Недовольны избранным направлением оказались 61% молдаван (46,1% ранее). Не смогли ответить 6% респондентов.
При этом 39% населения полагает, что в 2025 году общая ситуация в Молдавии будет хуже, чем годом раньше. На улучшение ситуации рассчитывают 28% респондентов, не верят в изменения 21% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос еще 12%.
Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Вчера, 16:07
 
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