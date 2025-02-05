https://ria.ru/20250205/opros-1997564590.html

Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны

Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны - РИА Новости, 05.02.2025

Опрос показал недовольство жителей Молдавии политическим вектором страны

В Молдавии меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:12:00+03:00

2025-02-05T17:12:00+03:00

2025-02-05T17:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. В Молдавии меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 33% молдаван (39,9% респондентов считал так в декабре). Недовольны избранным направлением оказались 61% молдаван (46,1% ранее). Не смогли ответить 6% респондентов. При этом 39% населения полагает, что в 2025 году общая ситуация в Молдавии будет хуже, чем годом раньше. На улучшение ситуации рассчитывают 28% респондентов, не верят в изменения 21% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос еще 12%. Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20250205/moldavija-1997545909.html

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