https://ria.ru/20250205/opasnost-1997433652.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.02.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:58:00+03:00
2025-02-05T08:58:00+03:00
2025-02-05T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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КУРСК, 5 фев - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Курской области.
https://ria.ru/20250204/opasnost-1997371407.html
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность