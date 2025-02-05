https://ria.ru/20250205/opasnost-1997433652.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.02.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:58:00+03:00

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2025-02-05T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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КУРСК, 5 фев - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Курской области.

https://ria.ru/20250204/opasnost-1997371407.html

курская область

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2025

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курская область, безопасность