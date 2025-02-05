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Совбез ООН проведет два заседания по Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 05.02.2025 (обновлено: 22:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/oon-1997617536.html
Совбез ООН проведет два заседания по Украине
Совбез ООН проведет два заседания по Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Совбез ООН проведет два заседания по Украине
Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине: 24 февраля по запросу стран Запада и 17 февраля - по запросу РФ, сообщил первый зампостпреда российской... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:20:00+03:00
2025-02-05T22:21:00+03:00
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине: 24 февраля по запросу стран Запада и 17 февраля - по запросу РФ, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. "Наши западные коллеги, разумеются, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО (они, понятное дело, называют ее иначе). Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер", – написал российский дипломат. Запрошенное РФ заседание, отметил он, станет хорошим поводом "поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией". Москва постарается подобрать интересного докладчика, пообещал Полянский. Оба заседания запланированы на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве), добавил первый зампостпреда.
https://ria.ru/20250204/moskalkova-1997375622.html
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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН
Совбез ООН проведет два заседания по Украине

Полянский: Совбез ООН проведет два заседания по Украине в феврале

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине: 24 февраля по запросу стран Запада и 17 февраля - по запросу РФ, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Наши западные коллеги, разумеются, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО (они, понятное дело, называют ее иначе). Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер", – написал российский дипломат.
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Запрошенное РФ заседание, отметил он, станет хорошим поводом "поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией". Москва постарается подобрать интересного докладчика, пообещал Полянский.
Оба заседания запланированы на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве), добавил первый зампостпреда.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООН
 
 
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