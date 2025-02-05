https://ria.ru/20250205/oon-1997446712.html

Россия представила в ООН проект по информационной безопасности

Россия представила в ООН проект по информационной безопасности - РИА Новости, 05.02.2025

Россия представила в ООН проект по информационной безопасности

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов на форуме по... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:16:00+03:00

2025-02-05T10:16:00+03:00

2025-02-05T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025"."В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности. Для этого Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности", — сказал он.По словам Храмова, цель этого документа — создание правовых условий для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.Заместитель секретаря Совбеза отметил, что в условиях геополитического противостояния с Западом Россия подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны. При этом США активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов своих конкурентов, чтобы сохранить выгоды от технологической гегемонии в информационном пространстве, добавил он. "В Вашингтоне не скрывают своих целей заставить остальные страны плясать под "американскую цифровую дудку". На это направлено продавливание США и их сателлитами так называемых правил ответственного поведения", — пояснил Храмов.При этом Россия, подчеркнул он, напротив, исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых, юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве.

https://ria.ru/20250131/internet-1996523404.html

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россия, олег храмов, оон, технологии