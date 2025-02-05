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Россия представила в ООН проект по информационной безопасности - РИА Новости, 05.02.2025
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10:16 05.02.2025 (обновлено: 11:08 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/oon-1997446712.html
Россия представила в ООН проект по информационной безопасности
Россия представила в ООН проект по информационной безопасности - РИА Новости, 05.02.2025
Россия представила в ООН проект по информационной безопасности
Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов на форуме по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:16:00+03:00
2025-02-05T11:08:00+03:00
россия
олег храмов
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технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025"."В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности. Для этого Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности", — сказал он.По словам Храмова, цель этого документа — создание правовых условий для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.Заместитель секретаря Совбеза отметил, что в условиях геополитического противостояния с Западом Россия подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны. При этом США активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов своих конкурентов, чтобы сохранить выгоды от технологической гегемонии в информационном пространстве, добавил он. "В Вашингтоне не скрывают своих целей заставить остальные страны плясать под "американскую цифровую дудку". На это направлено продавливание США и их сателлитами так называемых правил ответственного поведения", — пояснил Храмов.При этом Россия, подчеркнул он, напротив, исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых, юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве.
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россия, олег храмов, оон, технологии
Россия, Олег Храмов, ООН, Технологии
Россия представила в ООН проект по информационной безопасности

Россия представила в ООН проект по международной информационной безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".
"В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности. Для этого Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности", — сказал он.
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По словам Храмова, цель этого документа — создание правовых условий для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.
Заместитель секретаря Совбеза отметил, что в условиях геополитического противостояния с Западом Россия подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны. При этом США активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов своих конкурентов, чтобы сохранить выгоды от технологической гегемонии в информационном пространстве, добавил он.
«
"В Вашингтоне не скрывают своих целей заставить остальные страны плясать под "американскую цифровую дудку". На это направлено продавливание США и их сателлитами так называемых правил ответственного поведения", — пояснил Храмов.
При этом Россия, подчеркнул он, напротив, исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых, юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве.
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