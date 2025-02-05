https://ria.ru/20250205/onkolog-1997411134.html
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России - РИА Новости, 05.02.2025
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России
Онкологическая заболеваемость в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни, так как рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:51:00+03:00
2025-02-05T02:51:00+03:00
2025-02-05T12:05:00+03:00
общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Онкологическая заболеваемость в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни, так как рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом возрасте, а также с улучшением диагностики, поскольку врачи всё чаще выявляют болезнь на ранних стадиях, на которых ранее могли бы ее не заметить, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Онкологическая заболеваемость в России действительно растет - и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания", - сказал Каприн. Он отметил, что рост заболеваемости раком связан с несколькими важными факторами. Во-первых, стоит учитывать, что продолжительность жизни населения в России значительно увеличилась за последние десятилетия, а чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения заболеваний, в том числе онкологических, поскольку большинство злокачественных новообразований развивается в зрелом и пожилом возрасте, уточнил Каприн. Кроме того, расширение программы диспансеризации, повышение доступности обследований и внедрение новых методов диагностики позволили выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях, когда они еще не дают выраженных клинических симптомов, подчеркнул специалист. Это означает, что врачи всё чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, на более ранних этапах развития, пояснил Каприн.
https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html
https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, андрей каприн
Общество, Россия, Андрей Каприн
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России
Онколог Каприн: заболеваемость раком растет с продолжительностью жизни
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Онкологическая заболеваемость в России растет, что связано с увеличением продолжительности жизни, так как рак чаще всего развивается в зрелом и пожилом возрасте, а также с улучшением диагностики, поскольку врачи всё чаще выявляют болезнь на ранних стадиях, на которых ранее могли бы ее не заметить, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Онкологическая заболеваемость в России
действительно растет - и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания", - сказал Каприн
.
Он отметил, что рост заболеваемости раком связан с несколькими важными факторами. Во-первых, стоит учитывать, что продолжительность жизни населения в России значительно увеличилась за последние десятилетия, а чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения заболеваний, в том числе онкологических, поскольку большинство злокачественных новообразований развивается в зрелом и пожилом возрасте, уточнил Каприн.
Кроме того, расширение программы диспансеризации, повышение доступности обследований и внедрение новых методов диагностики позволили выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях, когда они еще не дают выраженных клинических симптомов, подчеркнул специалист. Это означает, что врачи всё чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, на более ранних этапах развития, пояснил Каприн.