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Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2025
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:52:00+03:00
2025-02-05T00:52:00+03:00
2025-02-05T00:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать семь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 76 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о ранении 10 мирных жителей, в том числе одного подростка. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 боеприпасов