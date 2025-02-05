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ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении - РИА Новости, 05.02.2025
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07:07 05.02.2025 (обновлено: 08:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/oblast-1997426136.html
ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении
ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении
Вооруженные силы зачищают поселок Двуречная от ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:07:00+03:00
2025-02-05T08:27:00+03:00
в мире
россия
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают поселок Двуречная от ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Есть положительные изменения на купянском участке фронта. Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории", — сказал собеседник агентства.В Минобороны объявили о взятии Двуречной под контроль 28 января. Ганчев подчеркивал, что это крупный населенный пункт, который раньше был райцентром. По его словам, поселок имеет большое стратегическое значение, контроль над ним позволит наступать на нескольких направлениях.Ганчев также рассказал, что ВСУ на фоне успехов российской армии в Харьковской области вынуждены подтягивать силы."Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — уточнил глава администрации.Он добавил, что местные жители также отмечают активность противника: украинские военные все чаще обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.На прошлой неделе Ганчев сообщил РИА Новости, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20250204/podpole-1997318109.html
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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении

Ганчев: ВС России зачищают поселок Двуречная от ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают поселок Двуречная от ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Есть положительные изменения на купянском участке фронта. Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории", — сказал собеседник агентства.
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Поселок Двуречная расположен на западном берегу реки Оскол, в 14 километрах к северу от Купянска. Наравне с ранее освобожденным селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на вражеском берегу. Вероятная цель этого плацдарма — наступление на Купянск. После захвата города противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении. Кроме того, отсюда можно продвигаться на северо-запад, в сторону поселка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.

В Минобороны объявили о взятии Двуречной под контроль 28 января. Ганчев подчеркивал, что это крупный населенный пункт, который раньше был райцентром. По его словам, поселок имеет большое стратегическое значение, контроль над ним позволит наступать на нескольких направлениях.
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Ганчев также рассказал, что ВСУ на фоне успехов российской армии в Харьковской области вынуждены подтягивать силы.
«
"Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — уточнил глава администрации.
Он добавил, что местные жители также отмечают активность противника: украинские военные все чаще обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.
На прошлой неделе Ганчев сообщил РИА Новости, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреРоссияХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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