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ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении

ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России зачищают крупнейший населенный пункт на Купянском направлении

Вооруженные силы зачищают поселок Двуречная от ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы зачищают поселок Двуречная от ВСУ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Есть положительные изменения на купянском участке фронта. Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории", — сказал собеседник агентства.В Минобороны объявили о взятии Двуречной под контроль 28 января. Ганчев подчеркивал, что это крупный населенный пункт, который раньше был райцентром. По его словам, поселок имеет большое стратегическое значение, контроль над ним позволит наступать на нескольких направлениях.Ганчев также рассказал, что ВСУ на фоне успехов российской армии в Харьковской области вынуждены подтягивать силы."Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — уточнил глава администрации.Он добавил, что местные жители также отмечают активность противника: украинские военные все чаще обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.На прошлой неделе Ганчев сообщил РИА Новости, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области.

https://ria.ru/20250204/podpole-1997318109.html

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины