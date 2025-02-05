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Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве - РИА Новости, 05.02.2025
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11:47 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/notarius-1997466927.html
Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве
Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве - РИА Новости, 05.02.2025
Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:47:00+03:00
2025-02-05T11:47:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания, эта мера в первую очередь поможет бойцам СВО, находящимся в плену. "Хотела бы обратить внимание на предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания. Оно связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня (устная форма завещания - ред.) на законодательном уровне не предусмотрена", - сказала Москалькова на круглом столе в ОП РФ "Нотариат России на службе Отечества — сконцентрировать усилия оказания помощи участникам СВО". Федеральный омбудсмен призвала нотариусов просмотреть возможности введения такой формы завещания. По её словам, это поможет в том числе тем бойцам СВО, которые находятся в плену. "С теми ребятами, которые попали в плен, у нас бывает возможность по видео-конференцсвязи общаться и получить от них некие напутствия для своих родственников", - отметила она.
https://realty.ria.ru/20250205/notariusy-1997351231.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве

Москалькова призвала предусмотреть закрепление устного завещания в законе

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания, эта мера в первую очередь поможет бойцам СВО, находящимся в плену.
"Хотела бы обратить внимание на предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания. Оно связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня (устная форма завещания - ред.) на законодательном уровне не предусмотрена", - сказала Москалькова на круглом столе в ОП РФ "Нотариат России на службе Отечества — сконцентрировать усилия оказания помощи участникам СВО".
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Федеральный омбудсмен призвала нотариусов просмотреть возможности введения такой формы завещания. По её словам, это поможет в том числе тем бойцам СВО, которые находятся в плену.
"С теми ребятами, которые попали в плен, у нас бывает возможность по видео-конференцсвязи общаться и получить от них некие напутствия для своих родственников", - отметила она.
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