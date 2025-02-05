https://ria.ru/20250205/nikaragua-1997419203.html
Никарагуа вышла из ФАО
Никарагуа вышла из ФАО - РИА Новости, 05.02.2025
Никарагуа вышла из ФАО
Правительство Никарагуа после публикации доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о состоянии продовольственной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:54:00+03:00
2025-02-05T04:54:00+03:00
2025-02-05T16:46:00+03:00
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МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Правительство Никарагуа после публикации доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году обвинило организацию в злонамеренной публикации неподтвержденных данных в политических целях и заявило о выходе из ее состава и закрытии представительств в стране. "Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа", — говорится в заявлении министра иностранных дел Вальдрака Йенчке, которое опубликовал на своем сайте телевизионный Canal 4. В сообщении на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя правительство Никарагуа отвергает недавний доклад организации "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году", называя его необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложную информацию "с интервенционистским, агрессивным характером, которая была злонамеренно распространена в политических целях". "Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа", — говорится в тексте опубликованного документа. Власти Никарагуа также подчеркнули, что международные организации обязаны уважать участвующие в них государства, а для использования информации необходимо предварительное согласие и одобрение соответствующего государства. По мнению никарагуанского правительства, ФАО нарушило эти принципы "с предоставлением ложной информации для негативных публикаций, направленных на дискредитацию правительства Никарагуа и его политики по борьбе с нищетой, развитию человеческого потенциала и продовольственной безопасности". Согласно докладу ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3 процента, или около 1,9 миллиона человек. Организация относит Никарагуа к числу стран с дефицитом продовольствия, указывая, что в 2021-2023 годах распространенность недоедания находилась на уровне 3,67-4,61 процента. В стране, как заявляет ФАО, сохраняется высокая доля бедного населения, не имеющего достаточного дохода для покупки полноценного рациона.
https://ria.ru/20241216/nikaragua-1989353157.html
https://ria.ru/20241202/mishustin-1986971027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, фао
МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Правительство Никарагуа после публикации доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году обвинило организацию в злонамеренной публикации неподтвержденных данных в политических целях и заявило о выходе из ее состава и закрытии представительств в стране.
"Позиция ФАО
неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа
из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа", — говорится в заявлении министра иностранных дел Вальдрака Йенчке, которое опубликовал на своем сайте телевизионный Canal 4.
В сообщении на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя правительство Никарагуа отвергает недавний доклад организации "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году", называя его необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложную информацию "с интервенционистским, агрессивным характером, которая была злонамеренно распространена в политических целях".
"Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа", — говорится в тексте опубликованного документа.
Власти Никарагуа также подчеркнули, что международные организации обязаны уважать участвующие в них государства, а для использования информации необходимо предварительное согласие и одобрение соответствующего государства. По мнению никарагуанского правительства, ФАО нарушило эти принципы "с предоставлением ложной информации для негативных публикаций, направленных на дискредитацию правительства Никарагуа и его политики по борьбе с нищетой, развитию человеческого потенциала и продовольственной безопасности".
Согласно докладу ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3 процента, или около 1,9 миллиона человек. Организация относит Никарагуа к числу стран с дефицитом продовольствия, указывая, что в 2021-2023 годах распространенность недоедания находилась на уровне 3,67-4,61 процента. В стране, как заявляет ФАО, сохраняется высокая доля бедного населения, не имеющего достаточного дохода для покупки полноценного рациона.