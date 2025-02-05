https://ria.ru/20250205/nigerija-1997542323.html

В Нигерии загорелось школьное общежитие

В Нигерии загорелось школьное общежитие - РИА Новости, 05.02.2025

В Нигерии загорелось школьное общежитие

Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 человек погибли, сообщает местное издание Guardian Nigeria. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:53:00+03:00

2025-02-05T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 человек погибли, сообщает местное издание Guardian Nigeria. Поданным издания, трагедия произошла во вторник вечером в штате Замфара. Огонь не могли потушить на протяжении примерно трех часов. "Не менее 17 учащихся погибли при пожаре в школе... в штате Замфара", - говорится в публикации издания. Газета добавляет, что в результате пожара несколько учащихся также получили ранения и были госпитализированы. Издание не сообщает о причине возгорания.

https://ria.ru/20250119/nigeriya-1994503486.html

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