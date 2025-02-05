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В Нигерии загорелось школьное общежитие - РИА Новости, 05.02.2025
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15:53 05.02.2025 (обновлено: 16:03 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/nigerija-1997542323.html
В Нигерии загорелось школьное общежитие
В Нигерии загорелось школьное общежитие - РИА Новости, 05.02.2025
В Нигерии загорелось школьное общежитие
Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 человек погибли, сообщает местное издание Guardian Nigeria. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:53:00+03:00
2025-02-05T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 человек погибли, сообщает местное издание Guardian Nigeria. Поданным издания, трагедия произошла во вторник вечером в штате Замфара. Огонь не могли потушить на протяжении примерно трех часов. "Не менее 17 учащихся погибли при пожаре в школе... в штате Замфара", - говорится в публикации издания. Газета добавляет, что в результате пожара несколько учащихся также получили ранения и были госпитализированы. Издание не сообщает о причине возгорания.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии загорелось школьное общежитие

Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 учащихся погибли

© СоцсетиПоследствия пожара в общежитии школы в Нигерии
Последствия пожара в общежитии школы в Нигерии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Соцсети
Последствия пожара в общежитии школы в Нигерии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии школы в Нигерии, 17 человек погибли, сообщает местное издание Guardian Nigeria.
Поданным издания, трагедия произошла во вторник вечером в штате Замфара. Огонь не могли потушить на протяжении примерно трех часов.
"Не менее 17 учащихся погибли при пожаре в школе... в штате Замфара", - говорится в публикации издания.
Газета добавляет, что в результате пожара несколько учащихся также получили ранения и были госпитализированы. Издание не сообщает о причине возгорания.
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