https://ria.ru/20250205/netanyakhu-1997412450.html
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля - РИА Новости, 05.02.2025
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:06:00+03:00
2025-02-05T03:06:00+03:00
2025-02-05T10:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского государства из всех, кто когда-либо был в Белом доме."Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. Вот почему народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение. В свой первый срок вы признаете Иерусалим столицей Израиля. Вы переводите туда американское посольство", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи.Вместе с тем предыдущий президент США Джо Байден называл себя "сионистом" и высказывал поддержку Израилю в региональных конфликтах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, иерусалим
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Джо Байден, Иерусалим
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля
Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля из всех, кто был в Белом доме