https://ria.ru/20250205/netanyakhu-1997412450.html

Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля

Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля - РИА Новости, 05.02.2025

Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:06:00+03:00

2025-02-05T03:06:00+03:00

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в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

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джо байден

иерусалим

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского государства из всех, кто когда-либо был в Белом доме."Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. Вот почему народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение. В свой первый срок вы признаете Иерусалим столицей Израиля. Вы переводите туда американское посольство", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи.Вместе с тем предыдущий президент США Джо Байден называл себя "сионистом" и высказывал поддержку Израилю в региональных конфликтах.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997411922.html

израиль

сша

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, иерусалим