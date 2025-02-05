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Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля - РИА Новости, 05.02.2025
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03:06 05.02.2025 (обновлено: 10:56 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/netanyakhu-1997412450.html
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля - РИА Новости, 05.02.2025
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:06:00+03:00
2025-02-05T10:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
джо байден
иерусалим
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского государства из всех, кто когда-либо был в Белом доме."Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. Вот почему народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение. В свой первый срок вы признаете Иерусалим столицей Израиля. Вы переводите туда американское посольство", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи.Вместе с тем предыдущий президент США Джо Байден называл себя "сионистом" и высказывал поддержку Израилю в региональных конфликтах.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997411922.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, иерусалим
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Джо Байден, Иерусалим
Нетаньяху заявил, что Трамп является величайшим другом Израиля

Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля из всех, кто был в Белом доме

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. 5 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. 5 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал последнего величайшим другом израильского государства из всех, кто когда-либо был в Белом доме.
"Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме. Вот почему народ Израиля испытывает к вам такое огромное уважение. В свой первый срок вы признаете Иерусалим столицей Израиля. Вы переводите туда американское посольство", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи.
Вместе с тем предыдущий президент США Джо Байден называл себя "сионистом" и высказывал поддержку Израилю в региональных конфликтах.
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампДжо БайденИерусалим
 
 
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