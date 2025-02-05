https://ria.ru/20250205/netanjahu-1997474886.html

Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Нетаньяху подарил Трампу пейджер - РИА Новости, 05.02.2025

Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против ливанского шиитского движения... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:26:00+03:00

2025-02-05T12:26:00+03:00

2025-02-05T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщила канцелярия главы израильского правительства. "Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху к президенту США Дональду Трампу в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома. <…> На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция", — говорится в релизе. Трамп, со своей стороны, подарил гостю совместную фотографию с автографом и надписью: "Биби, великий лидер". Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента. В канцелярии израильского премьера визит назвали историческим, выразив уверенность, что он принесет огромные последствия для будущего Израиля."Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания", — заявила канцелярия. Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, по словам президента, готовы взять под свой контроль.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html

https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html

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в мире, сша, израиль, ливан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла