https://ria.ru/20250205/netanjahu-1997474886.html
Нетаньяху подарил Трампу пейджер
Нетаньяху подарил Трампу пейджер - РИА Новости, 05.02.2025
Нетаньяху подарил Трампу пейджер
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против ливанского шиитского движения... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:26:00+03:00
2025-02-05T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщила канцелярия главы израильского правительства. "Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху к президенту США Дональду Трампу в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома. <…> На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция", — говорится в релизе. Трамп, со своей стороны, подарил гостю совместную фотографию с автографом и надписью: "Биби, великий лидер". Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента. В канцелярии израильского премьера визит назвали историческим, выразив уверенность, что он принесет огромные последствия для будущего Израиля."Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания", — заявила канцелярия. Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, по словам президента, готовы взять под свой контроль.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html
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в мире, сша, израиль, ливан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла
В мире, США, Израиль, Ливан, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Нетаньяху подарил Трампу пейджер
Нетаньяху подарил Трампу пейджер как напоминание об операции против "Хезболлы"
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщила канцелярия главы израильского правительства.
"Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху
к президенту США Дональду Трампу
в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома. <…> На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция", — говорится в релизе.
Трамп, со своей стороны, подарил гостю совместную фотографию с автографом и надписью: "Биби, великий лидер".
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября сдетонировали средства связи "Хезболлы", прежде всего пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч получили ранения. По информации СМИ, взрывчатку в пейджеры заложила израильская разведка "Моссад", они взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение. Это стало прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против "Хезболлы".
Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента.
В канцелярии израильского премьера визит назвали историческим, выразив уверенность, что он принесет огромные последствия для будущего Израиля
.
"Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания", — заявила канцелярия.
Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, по словам президента, готовы взять под свой контроль.