https://ria.ru/20250205/nelegaly-1997404550.html

Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России

Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России - РИА Новости, 05.02.2025

Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России

Попавшие под режим высылки иностранцы не могут управлять машинами и получать права на территории России, соответствующие поправки были внесены в августе 2024... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:28:00+03:00

2025-02-05T00:28:00+03:00

2025-02-05T00:28:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978356398_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a3b4223714ae56df6958266c39265bca.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попавшие под режим высылки иностранцы не могут управлять машинами и получать права на территории России, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу, с 5 февраля иностранцы, попавшие в реестр контролируемых лиц, а также в режим высылки, не могут сдать в России экзамен для получения прав на управление транспортным средством. Кроме того, им будет отказано в выдаче (замене, обмене) российского национального или международного водительского удостоверения. Если иностранный гражданин больше двух раз нарушит установленные ему ограничения, то полиция вправе принять решение о его депортации. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия