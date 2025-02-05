https://ria.ru/20250205/nelegaly-1997404550.html
Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России
Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России - РИА Новости, 05.02.2025
Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России
Попавшие под режим высылки иностранцы не могут управлять машинами и получать права на территории России, соответствующие поправки были внесены в августе 2024... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:28:00+03:00
2025-02-05T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попавшие под режим высылки иностранцы не могут управлять машинами и получать права на территории России, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу, с 5 февраля иностранцы, попавшие в реестр контролируемых лиц, а также в режим высылки, не могут сдать в России экзамен для получения прав на управление транспортным средством. Кроме того, им будет отказано в выдаче (замене, обмене) российского национального или международного водительского удостоверения. Если иностранный гражданин больше двух раз нарушит установленные ему ограничения, то полиция вправе принять решение о его депортации. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Попавшие под режим высылки иностранцы не смогут получить права в России
Попавшие под высылку иностранцы не смогут водить машины на территории России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попавшие под режим высылки иностранцы не могут управлять машинами и получать права на территории России, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Согласно документу, с 5 февраля иностранцы, попавшие в реестр контролируемых лиц, а также в режим высылки, не могут сдать в России экзамен для получения прав на управление транспортным средством. Кроме того, им будет отказано в выдаче (замене, обмене) российского национального или международного водительского удостоверения.
Если иностранный гражданин больше двух раз нарушит установленные ему ограничения, то полиция вправе принять решение о его депортации.
Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.