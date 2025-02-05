Рейтинг@Mail.ru
Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:39 05.02.2025 (обновлено: 11:59 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/nauka-1997465530.html
Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке
Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке - РИА Новости, 05.02.2025
Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке
Недружественные страны значительно меняют политику в отношении России в области науки, есть попытки возобновить контакты и начать новые проекты, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:39:00+03:00
2025-02-05T11:59:00+03:00
россия
наука
германия
андрей фурсенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недружественные страны значительно меняют политику в отношении России в области науки, есть попытки возобновить контакты и начать новые проекты, сообщил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко."Я могу сказать, что страны, которые называются недружественными, сегодня в значительной степени меняют свою политику", - сказал Фурсенко на пресс-конференции, говоря о контактах в науке.По его словам, "в разных странах существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо возобновить, а может, и начать новые исследования"."Я не хочу приводить конкретные примеры, потому что каждый конкретный пример озвученный приведет к тому, что на этих людей, на эти институты набросятся... Но я могу сказать, что в разных странах, например в Германии, существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо, тем не менее то, что было, возобновить, а может, и начать новые исследования", - добавил Фурсенко.
https://ria.ru/20250121/nauka-1994644890.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, андрей фурсенко, в мире
Россия, Наука, Германия, Андрей Фурсенко, В мире
Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке

Фурсенко: недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недружественные страны значительно меняют политику в отношении России в области науки, есть попытки возобновить контакты и начать новые проекты, сообщил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
"Я могу сказать, что страны, которые называются недружественными, сегодня в значительной степени меняют свою политику", - сказал Фурсенко на пресс-конференции, говоря о контактах в науке.
По его словам, "в разных странах существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо возобновить, а может, и начать новые исследования".
"Я не хочу приводить конкретные примеры, потому что каждый конкретный пример озвученный приведет к тому, что на этих людей, на эти институты набросятся... Но я могу сказать, что в разных странах, например в Германии, существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо, тем не менее то, что было, возобновить, а может, и начать новые исследования", - добавил Фурсенко.
Нейроны мозга - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Ученые обнаружили неизвестный науке режим работы нейронов
21 января, 09:00
 
НаукаРоссияГерманияАндрей ФурсенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала