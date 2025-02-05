https://ria.ru/20250205/nauka-1997465530.html

Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке

Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке - РИА Новости, 05.02.2025

Недружественные страны пытаются возобновить контакты с Россией в науке

Недружественные страны значительно меняют политику в отношении России в области науки, есть попытки возобновить контакты и начать новые проекты, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:39:00+03:00

2025-02-05T11:39:00+03:00

2025-02-05T11:59:00+03:00

россия

наука

германия

андрей фурсенко

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Недружественные страны значительно меняют политику в отношении России в области науки, есть попытки возобновить контакты и начать новые проекты, сообщил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко."Я могу сказать, что страны, которые называются недружественными, сегодня в значительной степени меняют свою политику", - сказал Фурсенко на пресс-конференции, говоря о контактах в науке.По его словам, "в разных странах существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо возобновить, а может, и начать новые исследования"."Я не хочу приводить конкретные примеры, потому что каждый конкретный пример озвученный приведет к тому, что на этих людей, на эти институты набросятся... Но я могу сказать, что в разных странах, например в Германии, существуют достаточно серьезные попытки, чтобы без шума, тихо, тем не менее то, что было, возобновить, а может, и начать новые исследования", - добавил Фурсенко.

https://ria.ru/20250121/nauka-1994644890.html

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