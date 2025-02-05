https://ria.ru/20250205/nauka-1997122101.html

Российские ученые нашли пользу в разрушающем асфальт сорняке

Российские ученые нашли пользу в разрушающем асфальт сорняке - РИА Новости, 05.02.2025

Российские ученые нашли пользу в разрушающем асфальт сорняке

Высокое содержание ценных компонентов с антиоксидантными и нейропротекторными свойствами обнаружили ученые НИУ БелГУ в проростках агрессивного сорняка рейнутрии РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:00:00+03:00

2025-02-05T07:00:00+03:00

2025-02-05T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высокое содержание ценных компонентов с антиоксидантными и нейропротекторными свойствами обнаружили ученые НИУ БелГУ в проростках агрессивного сорняка рейнутрии японской (Reynoútria japónica), сообщили в пресс-службе вуза.Рейнутрия японская (Reynoútria japónica) — быстрорастущий сорняк, способный разрушать асфальт и вытеснять местную флору. Вместе с тем это растение широко используется в традиционной восточной медицине для лечения различных заболеваний, объяснили специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).Ученые вуза исследовали свойства проростков растущей в Белгороде рейнутрии, листья которых имеют интенсивную красную окраску. Анализ показал высокое содержание антоцианов — природных пигментов с антиоксидантными свойствами."Окраска листьев связана с накоплением антоцианов на основе цианидина. Считается, что они обладают профилактическим действием в отношении сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний", — рассказал профессор кафедры общей химии института фармации, химии и биологии НИУ "БелГУ" Виктор Дейнека.В проростках исследователи обнаружили высокую концентрацию пицеида. Это одна из форм ресвератрола, полезного вещества с противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, рассказали авторы исследования."Концентрация пицеида в проростках рейнутрии значительно превышает его содержание в винограде. Главное преимущество растительного материала — легкая доступность. Другой такой источник нам не известен", — прокомментировал Дейнека.Результаты исследования показали, что листья проростков могут использоваться в качестве источника биологически активных веществ. По словам ученых БелГУ, отказ от синтетических препаратов в пользу природных — это важный тренд в современной науке."Работ по исследованию биологической активности ресвератрола много, но не в РФ. А исследований по проросткам мы не нашли в литературе", — уточнил профессор.На данном этапе ученые планируют исследовать динамику накопления пицеида в проростках и провести клинические исследования.

https://ria.ru/20210729/borschevik-1743386398.html

https://ria.ru/20220707/bfu-1800436297.html

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