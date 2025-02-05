https://ria.ru/20250205/mvd-1997424581.html
МВД сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России
МВД сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России - РИА Новости, 05.02.2025
МВД сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России
Сотрудники МВД РФ могут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:36:00+03:00
2025-02-05T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МВД РФ могут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступили в силу 5 февраля. "Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ. Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители. Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
https://ria.ru/20250205/inostrantsy-1997404390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МВД сможет самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России
МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев из России за нарушения КоАП
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МВД РФ могут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения, предусмотренные КоАП РФ.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступили в силу 5 февраля.
"Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - поясняется на официальном сайте МВД РФ.
Полномочия на рассмотрение таких административных материалов получили, в частности, начальники территориальных органов полиции и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители.
Кроме того, за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, принимать решение о выдворении из России
будут вправе начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.