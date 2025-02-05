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Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом - РИА Новости, 05.02.2025
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19:08 05.02.2025
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Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом
Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом - РИА Новости, 05.02.2025
Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом
Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире в Москве, которую ранее арендовал актер Александр Обманов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире в Москве, которую ранее арендовал актер Александр Обманов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, Обманов снимал квартиру на востоке Москвы, а несколько дней назад позвонил хозяину и сказал, что съезжает. "Когда же туда приехал сын хозяина квартиры, то нашел на балконе подозрительные брикеты, перемотанные скотчем и соединенные проводами, и вызвал правоохранителей", - сказал собеседник агентства. В результате непонятные брикеты оказались муляжом взрывчатки.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом

Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире, которую снимал актер Александр Обманов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире в Москве, которую ранее арендовал актер Александр Обманов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, Обманов снимал квартиру на востоке Москвы, а несколько дней назад позвонил хозяину и сказал, что съезжает.
"Когда же туда приехал сын хозяина квартиры, то нашел на балконе подозрительные брикеты, перемотанные скотчем и соединенные проводами, и вызвал правоохранителей", - сказал собеседник агентства.
В результате непонятные брикеты оказались муляжом взрывчатки.
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