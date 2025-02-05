https://ria.ru/20250205/mulyazh-1997598984.html

Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом

Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом - РИА Новости, 05.02.2025

Взрывчатка, найденная в квартире в Москве, оказалась муляжом

Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире в Москве, которую ранее арендовал актер Александр Обманов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:08:00+03:00

2025-02-05T19:08:00+03:00

2025-02-05T19:08:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Муляж, а не взрывчатку нашли в квартире в Москве, которую ранее арендовал актер Александр Обманов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, Обманов снимал квартиру на востоке Москвы, а несколько дней назад позвонил хозяину и сказал, что съезжает. "Когда же туда приехал сын хозяина квартиры, то нашел на балконе подозрительные брикеты, перемотанные скотчем и соединенные проводами, и вызвал правоохранителей", - сказал собеседник агентства. В результате непонятные брикеты оказались муляжом взрывчатки.

https://ria.ru/20241029/akter-1980716571.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва