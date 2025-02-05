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Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
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08:14 05.02.2025 (обновлено: 12:49 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/muftij-1997429756.html
Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов
Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что считает обязательным для... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:14:00+03:00
2025-02-05T12:49:00+03:00
россия
альбир крганов
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что считает обязательным для мигрантов знание русского языка. "Для тех, кто приезжает к нам, знание русского языка обязательно. Любая страна требует знания государственного языка для того, чтобы социально ориентироваться, адаптироваться и решать возникающие вопросы. Это также важно и для воспитания своих детей, чтобы они могли адаптироваться в новом пространстве. Изучение русского языка приветствуется как в странах исхода, так и здесь, в России. Детей мигрантов также надо обучать русскому языку, сохраняя наши национальные традиции", – сказал муфтий. Знание русского языка обогащает всех, и именно поэтому приезжие также должны его изучать, начиная ещё в своей стране, заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08:00 мск.
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россия, альбир крганов, общество
Россия, Альбир Крганов, Общество
Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов

Муфтий Крганов: знание русского языка обязательно для мигрантов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что считает обязательным для мигрантов знание русского языка.
"Для тех, кто приезжает к нам, знание русского языка обязательно. Любая страна требует знания государственного языка для того, чтобы социально ориентироваться, адаптироваться и решать возникающие вопросы. Это также важно и для воспитания своих детей, чтобы они могли адаптироваться в новом пространстве. Изучение русского языка приветствуется как в странах исхода, так и здесь, в России. Детей мигрантов также надо обучать русскому языку, сохраняя наши национальные традиции", – сказал муфтий.
Знание русского языка обогащает всех, и именно поэтому приезжие также должны его изучать, начиная ещё в своей стране, заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08:00 мск.
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