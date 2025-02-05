Муфтий заявил, что знание русского языка обязательно для мигрантов
Муфтий Крганов: знание русского языка обязательно для мигрантов
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что считает обязательным для мигрантов знание русского языка.
"Для тех, кто приезжает к нам, знание русского языка обязательно. Любая страна требует знания государственного языка для того, чтобы социально ориентироваться, адаптироваться и решать возникающие вопросы. Это также важно и для воспитания своих детей, чтобы они могли адаптироваться в новом пространстве. Изучение русского языка приветствуется как в странах исхода, так и здесь, в России. Детей мигрантов также надо обучать русскому языку, сохраняя наши национальные традиции", – сказал муфтий.
Знание русского языка обогащает всех, и именно поэтому приезжие также должны его изучать, начиная ещё в своей стране, заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08:00 мск.
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