https://ria.ru/20250205/msp-1997487684.html
Томский бизнес получил 1,5 млрд рублей при помощи Гарантийного фонда
Томский бизнес получил 1,5 млрд рублей при помощи Гарантийного фонда - РИА Новости, 05.02.2025
Томский бизнес получил 1,5 млрд рублей при помощи Гарантийного фонда
Предприниматели Томской области получили в прошлом году банковские кредиты на 1,5 миллиарда рублей на развитие бизнеса с помощью Гарантийного фонда, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:01:00+03:00
2025-02-05T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предприниматели Томской области получили в прошлом году банковские кредиты на 1,5 миллиарда рублей на развитие бизнеса с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, фонд предоставил более 80 поручительств на сумму 693 миллиона рублей, это позволило предпринимателям получить кредиты. Это стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Гарантийный фонд региона предоставлял поручительства предпринимателям при оформлении кредитов в банках для инвестиционных вложений и пополнения оборотных средств. Также фонд предоставлял поручительства стартапам и работал по программе "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госуправления социально-экономическим развитием региона". В прошлом году фонд предоставил поручительства новым компаниям на льготных условиях в размере 27 миллионов рублей в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса". Работа фонда продолжится в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Томский бизнес получил 1,5 млрд рублей при помощи Гарантийного фонда
Томские субъекты МСП получили 1,5 млрд рублей с помощью Гарантийного фонда
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предприниматели Томской области получили в прошлом году банковские кредиты на 1,5 миллиарда рублей на развитие бизнеса с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, фонд предоставил более 80 поручительств на сумму 693 миллиона рублей, это позволило предпринимателям получить кредиты. Это стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Гарантийный фонд региона предоставлял поручительства предпринимателям при оформлении кредитов в банках для инвестиционных вложений и пополнения оборотных средств. Также фонд предоставлял поручительства стартапам и работал по программе "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госуправления социально-экономическим развитием региона". В прошлом году фонд предоставил поручительства новым компаниям на льготных условиях в размере 27 миллионов рублей в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".
Работа фонда продолжится в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".