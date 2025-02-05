https://ria.ru/20250205/most-1997418424.html
В Красноармейском районе Приморья обрушился мост
В Красноармейском районе Приморья обрушился мост - РИА Новости, 05.02.2025
В Красноармейском районе Приморья обрушился мост
В Красноармейском округе Приморья обрушился мост через реку Большая Уссурка, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:37:00+03:00
2025-02-05T04:37:00+03:00
2025-02-05T06:26:00+03:00
происшествия
красноармейский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. В Красноармейском округе Приморья обрушился мост через реку Большая Уссурка, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале.На фото, опубликованном администрацией, видно, что на поврежденном объекте стоит большегруз, на замерзшую реку с него упали пиломатериалы. Также заметно, что на лед упал прицеп большегруза, перевозившего лес."В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введён запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности", — говорится в публикации.Специалисты выехали на место для выяснения причин произошедшего. Пострадавших нет, отмечают власти.Прокуратура Приморья начала проверку. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. Прокуратура следит за восстановлением движения транспорта, установлением размера ущерба и его возмещением причинителем вреда.Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодежное возможно через поселок Терней.
https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html
https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноармейский район, приморский край
Происшествия, Красноармейский район, Приморский край
В Красноармейском районе Приморья обрушился мост
В Приморье обрушился мост через реку Большая Уссурка
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости.
В Красноармейском округе Приморья обрушился мост через реку Большая Уссурка, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале
.
На фото, опубликованном администрацией, видно, что на поврежденном объекте стоит большегруз, на замерзшую реку с него упали пиломатериалы. Также заметно, что на лед упал прицеп большегруза, перевозившего лес.
"В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введён запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности", — говорится в публикации.
Специалисты выехали на место для выяснения причин произошедшего. Пострадавших нет, отмечают власти.
Прокуратура Приморья начала проверку. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. Прокуратура следит за восстановлением движения транспорта, установлением размера ущерба и его возмещением причинителем вреда.
Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодежное возможно через поселок Терней.