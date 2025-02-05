https://ria.ru/20250205/moskva-1997547987.html
В Новой Москве нашли предмет, похожий на взрывное устройство
В Новой Москве нашли предмет, похожий на взрывное устройство - РИА Новости, 05.02.2025
В Новой Москве нашли предмет, похожий на взрывное устройство
Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружен в поселении Вороновское в Новой Москве, на место происшествия вызваны саперы,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:17:00+03:00
2025-02-05T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружен в поселении Вороновское в Новой Москве, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В поселении Вороновское обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место для проверки опасного предмета выехали взрывотехники.
https://ria.ru/20250205/moskva-1997532151.html
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происшествия, новая москва, россия, москва
Происшествия, Новая Москва, Россия, Москва
В Новой Москве нашли предмет, похожий на взрывное устройство
На место обнаружения похожего на ВОП предмета в Новой Москве вызвали саперов