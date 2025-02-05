https://ria.ru/20250205/moskva-1997522578.html

В Москве проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о минировании

В Москве проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о минировании - РИА Новости, 05.02.2025

В Москве проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о минировании

Силовики приступили к проверке здания Павелецкого вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не проводится,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:44:00+03:00

2025-02-05T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Силовики приступили к проверке здания Павелецкого вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация людей не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва на Павелецком вокзале по адресу: Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала не проводится. Силовики приступили к проверке всех помещений здания. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html

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происшествия, москва, россия