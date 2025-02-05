https://ria.ru/20250205/moskva-1997408414.html

Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации

Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации - РИА Новости, 05.02.2025

Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации

В девяти районах на западе Москвы возле новостроек в рамках реновации организовали 67 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:25:00+03:00

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2025-02-05T11:25:00+03:00

общество

можайский район

владислав овчинский

москва

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В девяти районах на западе Москвы возле новостроек в рамках реновации организовали 67 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Западном административном округе город возвел 43 жилых комплекса по программе реновации. Для досуга жителей округа на придомовой территории обустроили 67 детских площадок. Больше всего их в Можайском районе – 18. В районе Проспект Вернадского возле новостроек оборудовали 13 детских площадок, в Филях-Давыдкове на придомовой территории появилось 12 площадок для детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Отмечается, что территория возле новых домов также благоустраивается путем высадки деревьев и кустарников, оборудования спортивных площадок и зон отдыха. Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что к переселению в рамках реновации приступил 200-тысячный житель Москвы.Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.

https://ria.ru/20250204/efimov-1997261712.html

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можайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, можайский район, владислав овчинский, москва, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы