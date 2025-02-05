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Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации - РИА Новости, 05.02.2025
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11:25 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moskva-1997408414.html
Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации
Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации - РИА Новости, 05.02.2025
Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации
В девяти районах на западе Москвы возле новостроек в рамках реновации организовали 67 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:25:00+03:00
2025-02-05T11:25:00+03:00
общество
можайский район
владислав овчинский
москва
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В девяти районах на западе Москвы возле новостроек в рамках реновации организовали 67 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Западном административном округе город возвел 43 жилых комплекса по программе реновации. Для досуга жителей округа на придомовой территории обустроили 67 детских площадок. Больше всего их в Можайском районе – 18. В районе Проспект Вернадского возле новостроек оборудовали 13 детских площадок, в Филях-Давыдкове на придомовой территории появилось 12 площадок для детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Отмечается, что территория возле новых домов также благоустраивается путем высадки деревьев и кустарников, оборудования спортивных площадок и зон отдыха. Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что к переселению в рамках реновации приступил 200-тысячный житель Москвы.Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.
https://ria.ru/20250204/efimov-1997261712.html
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общество, можайский район, владислав овчинский, москва, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Можайский район, Владислав Овчинский, Москва, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: более 65 детских площадок создали на западе Москвы по реновации

Овчинский: в ЗАО возле домов по реновации организовали более 65 детских площадок

Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В девяти районах на западе Москвы возле новостроек в рамках реновации организовали 67 детских площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Западном административном округе город возвел 43 жилых комплекса по программе реновации. Для досуга жителей округа на придомовой территории обустроили 67 детских площадок. Больше всего их в Можайском районе – 18. В районе Проспект Вернадского возле новостроек оборудовали 13 детских площадок, в Филях-Давыдкове на придомовой территории появилось 12 площадок для детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Ефимов: жители двух домов в Коптеве начали переселение по реновации
Вчера, 11:13
Отмечается, что территория возле новых домов также благоустраивается путем высадки деревьев и кустарников, оборудования спортивных площадок и зон отдыха.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что к переселению в рамках реновации приступил 200-тысячный житель Москвы.
Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает расселение в столице 5176 домов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации
Вчера, 09:27
 
ОбществоМожайский районВладислав ОвчинскийМоскваСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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